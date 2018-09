Salvini: "Tempesta d'autunno sui mercati? Non abbiamo paura"

(Afp)

"Non abbiamo paura. L'economia italiana è solida, le imprese sono solide. Le riforme economiche daranno tutte le risposte che si aspettano i cosiddetti mercati ed i signori dello spread". Il vice premier e ministro degli Interni Matteo Salvini risponde così, in un'intervista alla radio tedesca Deutsche Welle, alla domanda sui timori per una possibile 'tempesta d'autunno' sui mercati, con l'Italia sotto attacco.

"Ci sono persone che speculano - accusa, in un riferimento all'aumento dello spread nelle ultime settimane - Ci sono anche persone che sono contro di noi. Il nostro governo è libero e indipendente dalle multinazionali, dalla grande finanza, dai poteri bancari, internazionali ed europei. Non abbiamo paura".

In autunno, conferma Salvini, "riguardo all'occupazione, alle pensioni ed alle tasse il nuovo governo lascerà il segno, con un nuovo percorso, con il cambiamento, la crescita, per questo non sono preoccupato per i dati di questo periodo. Stiamo già lavorando sulla crescita, che recupererà".