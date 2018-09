"Conte concorre per cattedra università", Pd all'attacco

(Foto Fotogramma)

Giuseppe Conte è in lista per sostenere, lunedì prossimo, un esame di 'legal english', primo passo per concorrere alla cattedra di Diritto Privato alla Sapienza di Roma. E' quanto si legge su 'Politico.eu', la versione europea dell'omonimo sito giornalistico americano, secondo cui il presidente del Consiglio figura tra gli iscritti alla prova di inglese, prevista nel concorso per l'accesso al prestigioso incarico accademico, proprio nell'ateneo nel quale ottenne la laurea con il massimo del voti 30 anni fa.

La domanda, spiega però il servizio del Politico, porta la data dello scorso febbraio, tre mesi prima che Conte ottenesse il mandato e, poi il primo giugno di quest'anno, la fiducia dal Parlamento dopo aver formato il governo. L'incarico di premier è un ostacolo per le aspirazioni accademiche di Conte. Il regolamento della Sapienza e una legge del 2010 impediscono infatti, a chi ha un ruolo istituzionale e di governo, di potersi iscrivere al concorso e di essere selezionato. Quindi, in punta di diritto, Conte sarebbe fuori. Ma l'articolo, citando informazioni riservate, ha appreso che per ora l'avvocato che siede a palazzo Chigi non avrebbe fatto formali passi indietro. Lo scorso 4 settembre il curriculum e le pubblicazioni di Conte sarebbero state valutate dalla facoltà senza che siano state segnalate incompatibilità, conflitti di interesse o irregolarità.

PD ALL'ATTACCO - I primi a lanciare l'allarme sono stati i deputati del Pd. "Ma come fa il premier a non essere andato al primo Consiglio dei ministri? Stava studiando, ha l'esame di inglese lunedì... Per lui il G7 è un dopo lavoro", ha commentato Matteo Renzi alla Festa de L'Unità a Ravenna.

"Un premier a mezzo servizio che tratta il governo del paese come un dopolavoro. #Conte concorre per una cattedra universitaria in conflitto di interessi?". E' il tweet della deputata del Pd Alessia Morani, che ha poi annunciato via social di aver presentato "un'interrogazione parlamentare" per andare "fino in fondo" alla vicenda.

"Ora sappiamo che fine ha fatto il premier fantasma #Conte. Contro legge e con un gigantesco conflitto di interessi vuole una cattedra alla Sapienza. Un'università pubblica, che riceve finanziamenti dal governo. Su questo schifo vigilerà Giarrusso? Immediate dimissioni #ConteBarone", scrive su Twitter il deputato dem Luciano Nobili.

LA REPLICA DEL PREMIER - "A inizio anno si era avviata una procedura di trasferimento all'università di Roma, alla Sapienza, confesso che feci domanda, perché, anche avendo un bambino piccolo, ero interessato al trasferimento, ma la mia nuova veste mi impone di riconsiderare questa mia posizione". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda di un cronista sul concorso universitario alla Sapienza. "Sicuramente - aggiunge Conte - lunedì non potrò partecipare" alla prova di inglese "per impegni pregressi".