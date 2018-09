I primi 100 giorni del governo

(FOTOGRAMMA)

Cento giorni del governo guidato da Giuseppe Conte . Dal giuramento dello scorso 1 giugno, l'esecutivo giallo-verde ha impiegato molto tempo per trovare la quadra, arrivata poi con la firma del contratto stipulato tra Movimento 5 Stelle e Lega. Quadra che ha poi portato al Decreto Dignità, da considerare - al momento - il provvedimento più caratterizzante dell'attività di governo.

Rispetto al passato, se i primi 100 giorni degli esecutivi precedenti sono stati il momento per presentare provvedimenti-simbolo, il governo Conte ha fatto segnare una differenza in questo senso. Poche le proposte politiche in Parlamento, secondo quanto riportato nel rapporto dell'Osservatorio civico 'Open Polis'.

I NUMERI - "Una volta partito - si legge - l'attuale esecutivo non ha avuto la stessa forza propositiva dei governi precedenti". Tra i provvedimenti presentati dal governo, "oltre a 4 decreti già convertiti in legge, il Parlamento ha anche discusso l'annuale Milleproroghe, con un primo via libera da parte di Palazzo Madama".

Tra questi 5 provvedimenti approvati al Senato, inoltre, "solamente 2 hanno ottenuto più̀ di 161 voti favorevoli (soglia abituale di maggioranza): il decreto per il riordino delle competenze nei ministeri e quello per la cessione di unità̀ navali alla Libia. Gli altri tre (Milleproroghe, il Decreto Dignità̀ e quello per il Tribunale di Bari) sono stati approvati con meno voti di quelli abitualmente necessari per ottenere il via libera dell’aula".

I CDM - Per quanto riguarda invece "i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri - ricorda ancora 'Open Polis' - sono stati 11, di cui 8 per la ratifica di trattati internazionali. Gli altri 3 sono il rendiconto generale dello Stato per il 2017, l’assestamento di bilancio (entrambi provvedimenti standard e annuali) e una proposta di legge del ministro Grillo in materia di sicurezza per le professioni sanitarie. Su 11 disegni di legge quindi, solamente uno è̀ il frutto di una reale proposta di governo".

Discorso analogo per i decreti legge. "Tre di essi rispondono a esigenze imminenti ed eccezionali (l’emergenza del Tribunale di Bari, la cessione delle unità̀ navali alla Libia, il riordino dei ministeri); un quarto, il Milleproroghe, è̀ una legge annuale che viene fatta da ogni governo per prorogare i termini di disposizioni legislative passate. Di fatto, solamente il Decreto Dignità̀ risulta essere una vera proposta politica di governo" si legge ancora nel report dell'Osservatorio.

I PROVVEDIMENTI - A decreti e disegni di legge vanno poi aggiunti i decreti legislativi. "Diciassette quelli deliberati: 9 hanno attuato direttive o regolamenti europei, 5 hanno integrato o corretto decreti legislativi passati (4 risalenti al governo Gentiloni e uno al governo Renzi), mentre 3 hanno contribuito all'attuazione di leggi approvate da precedenti esecutivi".