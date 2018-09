Renzi contro Salvini: "Non rispetta sentenza"

(Afp)

"Ufficiale: la #LegaLadrona ha fatto sparire #49milioni. Salvini dice: 'mi spiace, non li ho più, ma tanto gli italiani sono con noi'. Ma come? Qui si parla di sentenza, non di sondaggi. Un Ministro non rispetta una sentenza? E i cinque stelle? Tutti zitti per tenersi la poltrona?". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.

L'ex segretario Pd continua poi su Facebook: "Non solo - scrive -: Salvini si permette di minacciare velatamente i giudici di Genova. Si occupino del ponte, dice, non della Lega. Tacciono i costituzionalisti che parlavano di deriva autoritaria, tacciono i cantori dell’onestà grillina, tacciono gli editorialisti che si scandalizzavano quando al Governo c’eravamo noi. Tutti zitti, chissà perché. Sono 49 milioni di euro rubati agli italiani dalla Lega Ladrona. E vanno recuperati. Chi tace è complice", conclude.