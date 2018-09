Conte: "Reddito di cittadinanza si deve fare"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Il reddito di cittadinanza si deve fare, perché lo abbiamo promesso". Così il premier Giuseppe Conte, parlando a Ceglie Messapica nel brindisino."Sono abbastanza disincantato da sapere che in politica si viene ricordati non tanto per quello che si poteva fare ma per quello che è stato fatto. Sono molto critico con me stesso ma devo dire che ce la stiamo mettendo tutta". "Questo governo durerà 5 anni, se ne facciano una ragione". Quanto al "3%", dice Conte, "è un numero scientifico". "Non sto dicendo che lo sforeremo, non esiste proprio. Esiste l'obiettivo di contenere il debito. Rispetto a questo dobbiamo sagomare la nostra manovra economica". Sul taglio delle pensioni d'oro, conclude, "stiamo studiando la soglia. Saranno delle pensioni d'argento... dobbiamo provocare una solidarietà intergenerazionale". E si lascia andare anche a una battuta. "La stanza dei bottoni? Ho trovato solo la campanella che suono quando do il via al Consiglio dei ministri" scherza il premier.