Lega vola al 33,5% e stacca il M5S

(Afp)

Pieno di consensi per la Lega secondo i sondaggi. Il partito di Salvini si attesta come il primo d'Italia, staccando il Movimento 5 Stelle, che registra un leggero calo. In flessione di qualche punto anche il gradimento per il governo. E' quanto emerge da un sondaggio Ipsos di Nando Pagnonceli, pubblicato oggi sul 'Corriere della Sera.

"La Lega fa registrare una crescita di 2,5 punti rispetto a luglio, attestandosi al 33,5%, il risultato più elevato di sempre, e ritorna ad essere il primo partito, superando il Movimento 5 Stelle, che fa segnare un calo di 1,5 punti con il 30% delle preferenze", spiega Pagnoncelli, riportando poi le posizioni degli altri partiti: "alle loro spalle si colloca il Pd, stabile al 17%, quindi Forza Italia con l'8,7%, in aumento di un punto; a seguire tre forze sostanzialmente allo stesso livello (tra 2,4 e 2,5%): Fratelli d' Italia, +Europa e Liberi e uguali. Nessun'altra formazione raggiunge l' 1% e oltre un elettore su tre manifesta l'intenzione di astenersi o si dichiara fortemente indeciso".

"Quanto al consenso per il governo e per i 'triumviri', il sondaggio fa segnare una battuta d' arresto. Il gradimento si mantiene su livelli molto elevati, ma si registra una flessione di qualche punto - sottolinea il sondaggista - l'esecutivo risulta apprezzato dal 58% degli italiani (-3% rispetto a fine luglio), il premier Conte dal 57% (-4%), Salvini dal 51% (-1%) e Di Maio dal 45% (-5%)".