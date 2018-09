Di Maio apre busta in diretta FB: "Non è della procura..."

Luigi Di Maio (fermo immagine da FB)

''Prendiamo questa busta, che non è una bustarella, ci sono degli incartamenti...". Luigi Di Maio parla in diretta Facebook dal suo studio al ministero del Lavoro dei primi 100 giorni del governo giallo-verde e dei rapporti con Matteo Salvini. In un video di oltre 20 minuti il vicepremier a un certo punto apre una busta gialla e precisa che non si tratta di una ''bustarella''. Poi con un sorriso aggiunge: ''Io non apro buste delle Procure...".

Una battuta che cade proprio il giorno dopo che Salvini ha aperto in diretta web il plico del Tribunale di Palermo con l'avviso di garanzia nei suoi confronti per il caso Diciotti.