Meloni in versione Spider-Man, mistero sui social

Foto dalla pagina Facebook di Giorgia Meloni

"Da un grande potere derivano grandi responsabilità". La famosa frase accompagna su Facebook lo scatto inusuale di Giorgia Meloni con la maschera di Spider-Man e fa il pieno di 'Mi piace', nonostante non si sappia quale sia il messaggio, nascosto dietro questo post o a chi sia diretto. Uno scherzo per la figlia? Chissà.

"Il marketing per la PS4 sta sfuggendo di mano alla Sony" commenta ironico un utente, mentre un altro scrive "e poi sei contro la legalizzazione delle droghe, a me pari tutta matta". Critiche, "è stipendiata da noi", fa notare qualcuno, ma anche elogi. "Brava, simpatica e bella" la difendono i suoi sostenitori, impegnati in una singolare guerra di post per la leader di Fratelli d'Italia, "madre e politica, sei una vera eroina", anzi, di più, sappi, scrivono che "Wonder Woman ti starebbe meglio". "La vogliamo PREMIER" concludono accompagnati da un tripudio di faccette sorridenti, volate oltre quota 2mila, cuoricini compresi.