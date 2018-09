Rai, Foa ancora in campo

(Fotogramma)

Matteo Salvini non intende arretrare di un millimetro su Marcello Foa per la presidenza della Rai. Ed è pronto a 'sfidare' l'alleato Forza Italia, allo stato ancora divisa sul da farsi, oltre che il Pd. Per rispondere alle accuse mosse dai Dem di ''illegittimità di un altro voto in Vigilanza'' sull'ex giornalista de 'Il Giornale', la Lega, riferiscono ambienti vicini a via Bellerio, presenterà alcuni pareri legali sul punto, che dimostrerebbero l'assoluta regolarità di un eventuale 'doppio voto' per Foa.

Continuano a circolare con insistenza in questi giorni, intanto, la voci di una possibile intesa di massima tra il Carroccio e gli azzurri sul nome dell'ex giornalista de 'Il Giornale' e i direttori di radio e tg, una partita che comprende anche la scelta dei governatori alle prossime regionali (dall'Abruzzo alla Basilicata alla Calabria) e l'elezione dei vertici del Csm (in scadenza a fine mese), ma senza un colloquio chiarificatore tra Silvio Berlusconi e il segretario di via Bellerio difficilmente si può parlare di accordo fatto.

Fi, raccontano, sarebbe pronta a cedere su Foa solo in caso di pacchetto complessivo, ovvero se l'appeasement riguarderebbe l'intero 'pacchetto' di nomine. Si tratta, infatti, di convincere l'ala forzista che fa capo ad Antonio Tajani, sin dal primo momento la più contraria a 'rivotare' Foa. L'unica certezza è che giovedì il presidente della Vigilanza, Alberto Barachini convocherà la Commissione per accelerare l'uscita dallo stallo e colmare il vuoto di governance dell'azienda di viale Mazzini.

Il Cav, ad Arcore con i suoi più stretti collaboratori dopo aver fatto ieri una nuova serie di controlli (già programmati) al San Raffaele, riferiscono fonti azzurre, prepara il suo ritorno: il 23 settembre chiuderà la 'tre giorni' di Fiuggi promossa da Tajani. L'ex premier, per ora, sta alla finestra e guarda alla ripresa autunnale con forte preoccupazione: conti pubblici e manovra saranno la prova del nove per il governo gialloverde.