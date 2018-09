Vitalizi, Fico: "Ricorrere è diritto ma si va avanti"

Roberto Fico (FOTOGRAMMA)

"I ricorsi sapevo che sarebbero arrivati, farli è un diritto ma resto ovviamente convinto della delibera approvata dall’ufficio di presidenza della Camera perché è un provvedimento che ricuce una ferita. Non l’abbiamo fatta contro qualcuno ma per qualcuno, nell’interesse del popolo italiano”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico commentando, in una dichiarazione su 'RaiNews 24' da Halifax (Canada) - dove si è svolta l'assemblea dei presidenti dei Parlamenti del G7 - i centinaia di ricorsi presentati da ex deputati sulla delibera che abroga i vitalizi.