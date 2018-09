Salvini: "Pm? Qualcuno ha simpatie politiche..."

(Afp)

"No, non ho ricevuto nessuna telefonata. Ho tanti difetti, ma decido con la mia testa". Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenuto questa mattina nell’'Indignato speciale' su Rtl102.5, ha smentito di aver ricevuto una telefonata dal vice premier Di Maio sulla polemica con i magistrati siciliani sull'indagine sulla 'Diciotti'.

"Non ho fatto né un attacco alla magistratura il giorno prima, né una retromarcia il giorno dopo - ha spiegato il vice premier -. Mi sono semplicemente detto sorpreso che una procura siciliana, con tutti i problemi di mafia che ci sono in Sicilia, stia dedicando settimane di tempo a indagare me, Ministro dell’interno, che ho fatto quello che ho sempre detto che avrei fatto e cioè bloccare le navi. È una decisione politica".

"Per carità di Dio - ha aggiunto - non ce l'ho con i magistrati, come non ce l'ho con i dentisti o i tassisti. Se un tassista ti frega, non vuole dire che tutti ti fregano. Ma che ci sia qualche magistrato con chiare e evidenti simpatie politiche non svelo il mistero di Fatima".

"Io posso essere criticato su tante cose, ma che sia un delinquente e un sequestratore penso possa far ridere", ha aggiunto il vicepremier riferendosi all'indagine sulla Diciotti.