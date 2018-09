"Conte cerca lavoro di riserva?", affondo del Nyt

(Fotogramma)

"Il primo ministro italiano sta cercando un lavoro di riserva?''. E' la domanda che si pone il New York Times in un articolo dedicato alla vicenda che coinvolge il premier Giuseppe Conte, ancora in corsa -secondo quanto riferisce Politico.eu- per una cattedra all'Università La Sapienza di Roma.

"Giuseppe Conte, poiché svolge un lavoro tradizionalmente precario, ha tentato di evitare di mettere tutte le sue uova in un unico cestino professionale" e lo ha fatto "candidandosi ad una posizione di riserva come docente in un'università a Roma", scrive il Nyt prima di svelare che "il cestino in questione è il governo italiano. E il signor Conte è il suo primo ministro".