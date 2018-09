Periferie, "salvi tutti i fondi"

(Fotogramma)

"Abbiamo trovato una soluzione, il principio è salvo nel senso che i fondi per il bando periferie sono tutti salvi". Lo ha detto il presidente dell'Anci Antonio Decaro al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulle risorse per il bando periferie. "Ora dovremo recuperare, in Unificata nei prossimi giorni, gli 800 mln di euro oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale per sanare l'incostituzionalità dell'articolo che finanziava per la metà, 800 mln, il bando periferie", ha continuato Decaro.

Poi con un "prossimo decreto, previsto tra una settimana-dieci giorni, recuperiamo la norma originaria dando la possibilità a tutti i Comuni di procedere con la spesa dalla progettazione all'esecuzione dei lavori ma distribuiremo i fondi nell'arco di un triennio sulla base delle necessità dei Comuni in modo da non tenere risorse bloccate".

"E' ovviamente una mediazione - ha sottolineato il presidente dell'Anci -. Siamo partiti da una trattativa in cui saltavano 1,6 mld di euro, li abbiamo recuperati tutti e li spalmiamo in tre anni". Decaro ha ammesso che per "alcuni sindaci non erano la soluzione che volevano. Volevano la soluzione del problema immediatamente".

"Abbiamo ottenuto un risultato importante - ha continuato Decaro- risolvere il problema tra una settimana perché pare che domattina non si potesse risolvere in aula". Se poi tra una settimana non si dovesse risolvere "interromperemo le relazioni istituzionali, non partecipando alle Conferenze Unificate", ha concluso.