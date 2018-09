"Non ne azzecca una", Renzi attacca Di Maio

(Fotogramma)

"E niente. Di Maio proprio non ce la fa, non ne azzecca una. Ma con tutto lo staff super pagato che ha creato da quando è al Governo, possiamo incaricare uno che controlli che non faccia gaffe? È pur sempre il Vice Premier del nostro Paese. Salvate il soldato Di Maio...". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, rilanciando il tweet della direttrice del museo Marta di Taranto in replica alle affermazioni fatte dal vicepremier ieri sera a 'CartaBianca' sui musei di Taranto.