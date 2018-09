"Ah, il sindaco Orlando non c'e? Io sono il presidente del Consiglio e rappresento il governo che è di tutti. Di tutti i sindaci, di tutti i colori. Se il sindaco di Palermo non accoglie il suo presidente del Consiglio, faccia pure. Non credo che questo sia un comportamento corretto tra le istituzioni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte commentando, al suo arrivo alla scuola don Puglisi di Palermo, la decisione del sindaco Orlando di non accoglierlo in segno di protesta "per il Milleproroghe che stanotte ha scippato a Brancaccio 16 milioni di euro".