Lampedusa, sbarcano in 184. Viminale contro Malta

Immagine di repertorio (Afp)

"Nelle ultime ore 184 immigrati sono sbarcati a Lampedusa utilizzando piccole imbarcazioni. Malta, per l’ennesima volta, ha scaricato il problema sull’Italia". Lo riferiscono fonti del Viminale, precisando che il ministero dell’Interno, sta lavorando a “soluzioni innovative e efficaci” per gestire questi arrivi.

Si apprende, sempre da fonti del Viminale, che una piccola barca con 15 tunisini a bordo ha finito il carburante ed è alla deriva in acque Sar maltesi. L'Italia sta sollecitando l'intervento de La Valletta, per ora senza risultati.

Riguardo ai nuovi sbarchi, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenendo in conferenza stampa a Vienna alla riunione dei ministri degli Interni europei, ha detto: "Ci sarebbe bisogno di più collaborazione interna. Lo dico senza spirito polemico, ma faccio un esempio: in Italia tra la notte e stamani sono arrivati circa 200 migranti proveniente dalla Tunisia, per ore transitati in acque maltesi. Ebbene, abbiamo contattato decine di volte le autorità maltesi ma risposta zero. Poi - aggiunge - senti parlare di condivisione e solidarietà, noi stiamo aspettando...".