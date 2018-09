Milleproroghe, via libera della Camera

(Fotogramma)

Il ddl di conversione del decreto Milleproroghe è stato approvato dalla Camera con 285 voti a favore, 106 contrari e 4 astenuti. Il decreto, che scade il 23 settembre, passa al Senato per la terza lettura.

Ieri il governo aveva superato la prima richiesta di fiducia: l'esecutivo aveva ottenuto 329 sì 220 no, gli astenuti erano stati 4. Fratelli d'Italia aveva fatto sapere che non avrebbe partecipato al voto, mentre in Aula era scoppiata la bagarre, con l'occupazione dei banchi del governo ad opera dei deputati Pd.