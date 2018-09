Salvini alla festa leghista: "Taser anche ai vigili"

(Facebook /Matteo Salvini)

Bagno di folla per Matteo Salvini. Dal palco della festa della Lega di Paullo, trasmessa in diretta Facebook, il ministro e leader del Carroccio rilancia il tema sicurezza e promette più taser nei diversi corpi di polizia: "E' partita la sperimentazione della pistola elettrica, che sta andando bene. Voglio darla anche ai vigili urbani in tutta Italia e a chi lavora sui treni". Il ministro ha poi annunciato per la "settimana prossima in Consiglio dei ministri" l'arrivo dei "decreti immigrazione e sicurezza"

Sulla manovra, spiega Salvini passando all'economia, "c'è un po' di tira e molla con Bruxelles, Draghi, la Corte dei Conti, l'Inps, l'Istat...vedremo chi avrà la testa più dura. Io farò di tutto per portare una manovra che cominci a smontare la Fornero, faccia pagare meno tasse a partire dai più piccoli, quelli dimenticati dalla sinistra".