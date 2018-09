Abruzzo al voto per regionali il 10 febbraio

(Fotogramma)

Abruzzo al voto per le regionali il 10 febbraio 2019. "Il presidente Vicario Giovanni Lolli - si legge in una nota della Regione - ha fissato al 10 febbraio 2019 la data per l'elezione del Presidente della giunta e per il rinnovo del consiglio regionale. La decisione è stata sancita d'intesa con la Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila Fabrizia Francabandera e sentito il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Domani Lolli firmerà il decreto di fissazione della data delle elezioni con la conseguente convocazione dei comizi elettorali".