Zingaretti: "Cena a 4 nel Pd? Io in trattoria con operaio..."

(Fotogramma)

"Organizzo una cena in trattoria con un operaio, uno studente, un professore e un imprenditore". Lo scrive Nicola Zingaretti su Facebook dopo l'invito a cena di Carlo Calenda a Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Marco Minniti sul futuro del Pd e del centrosinistra.

"Ieri Paolo Gentiloni - scrive Zingaretti - ha detto cose sagge sul tema del nostro modo di discutere per mettere al centro il Congresso e la partecipazione. Le condivido in pieno, anche questa volta. Proprio per questo, per un Congresso diverso, aperto e partecipato, insieme a tanti incontri che sto facendo in tutta Italia, la prossima settimana ho organizzato in trattoria una cena con un imprenditore del Mezzogiorno di una piccola azienda, un operaio, un amministratore impegnato nella legalità, un membro di un’associazione in prima fila sulla solidarietà, un giovane professionista a capo di un'azienda Start Up, una studentessa ed un professore di Liceo".

"A tutti loro voglio chiedere: che dobbiamo fare secondo voi? Dove abbiamo sbagliato? Come riprendere a lottare e vincere? Perché la nostra storia ricomincia così: ascoltando le persone. Ps. Ci vediamo tutte e tutti il prossimo 13 e 14 ottobre a Roma, all’Ex Dogana, per Piazza Grande", conclude.