Per i movimenti populisti l'Italia, con il governo di coalizione Lega-M5S, "è un modello" da seguire e il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini è diventato "un'icona" per i "cittadini normali" di molti Paesi, perché ha dimostrato con i fatti che il trend delle migrazioni può essere invertito. A dirlo in un'intervista all'Adnkronos è Mischael Modrikamen, avvocato e politico belga, leader del Parti Populaire e fondatore insieme a Steve Bannon, ex chief strategist di Donald Trump, di The Movement, associazione che mira a diffondere le politiche populiste in Europa.