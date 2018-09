"Solo un miliardo?", ira Di Maio

(Fotogramma)

Rifinanziare il reddito di inclusione voluto da Matteo Renzi. Ritoccandolo al rialzo: un miliardo in più. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti M5S, l'offerta avanzata lunedì al vertice sulla manovra dal ministro del Tesoro Giovanni Tria. Una proposta, quella del responsabile del Tesoro, che avrebbe mandato su tutte le furie il vicepremier Luigi Di Maio, surriscaldando l'incontro a palazzo Chigi.

Dopo il vertice di governo e la riunione notturna con i suoi, ieri il vicepremier è tornato a battere cassa: Tria deve trovare le risorse. Di Maio è deciso a puntare i piedi per portare a casa il reddito di cittadinanza senza apportare modifiche rispetto alla proposta del M5S: 780 euro per i 5 milioni che, stando ai dati Istat, rappresentano la Popolazione in condizioni di povertà assoluta.