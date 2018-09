Ponte Genova, Conte: "Autostrade fuori da ricostruzione"

(Foto Afp)

Una cosa è certa: Autostrade non sarà nel consorzio di ricostruzione del ponte di Genova. Ad assicurarlo è il premier Giuseppe Conte che sottolinea: "Sulla società che ricostruirà il ponte non mi pronuncio affatto, perché il commissario dovrà valutare le proposte e scegliere chi offre più garanzie ai genovesi di ricostruire il ponte più bello e solido. Autostrade è fuori". "E' coinvolta finanziariamente", ma l'ipotesi che sia nel consorzio di ricostruzione "non è assolutamente contemplata", afferma Conte.

Code e caos, Genova tagliata in due

Quanto al "commissario deve essere nominato entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U.. Non riesco a dare una data, ma nominerò -di intesa con la Regione Liguria- un commissario che procederà con la massima speditezza", assicura il presidente del Consiglio. "Non posso dire che entro 10 giorni avvierà la ricostruzione del ponte - premette - ma dovrà muoversi con la massima sollecitudine, celerità e senza indugio. E' una delle caratteristiche che andrò a valutare quando andremo a completare la selezione". E se da un lato, indica il premier, occorrono garanzie "di competenze manageriali e capacità di padroneggiare il quadro giuridico" dall'altro "occorre anche una persona di carattere che sappia agire in modo efficace".