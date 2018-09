L'alleanza regge

(Fotogramma)

Un lunghissimo vertice a tre, una rinnovata alleanza e una promessa firmata Berlusconi: ''In un futuro non troppo lontano il centrodestra unito, formato da Lega e Fdi, tornerà alla guida del Paese. Presto gli italiani si libereranno dall'ubriacatura dei cinque stelle''. Ne è sempre più convinto l'ex Cavaliere che ieri, al termine di un incontro di quattro ore con i leader di FdI e Lega, Meloni e Salvini, ha approfittato della presenza della stampa sotto Palazzo Grazioli per rivendicare la sua leadership nel partito e sottolineare l'alleanza consolidata con gli altri esponenti del centrodestra. ''Il centrodestra è unito e funziona. Non solo esiste, ma resiste", puntualizza il capo di Forza Italia, mentre non manca di lanciare la stoccata al governo gialloverde: "Tutti i provvedimenti che abbiamo visto - tuona Silvio - sono provvedimenti addirittura lontani dal portare del bene e benefici al Paese e ai suoi cittadini". E ancora: "Hanno tutti attaccato la libertà dei cittadini dentro una democrazia", punta il dito, mentre si dice preoccupato per gli italiani.

E un messaggio fra le righe arriva anche al compagno di coalizione Matteo Salvini. Berlusconi ricorda infatti il "senso di responsabilità che ci ha portato a dare il via alla possibilità della Lega di stipulare un accordo con i Cinque stelle", accordo che però - quattro mesi più tardi - per il leader azzurro si traduce in una disfatta dell'esecutivo: "Non abbiamo ancora visto nulla che sia qualcosa che serve per la ripresa e lo sviluppo dell'Italia. Non c'è stato nulla di quella riforma del fisco, della burocrazia e della giustizia, della sicurezza e dello Stato sociale, di cui l'Italia ha bisogno per svilupparsi e ripartire". Troppo per l'ex Cavaliere, che ora evoca le urne, promettendo di tornare.

Il rinnovato 'vigore politico' di Berlusconi, suscita tuttavia la reazione stizzita dei nuovi alleati di Salvini. Come il vicepremier Luigi Di Maio, che oggi a Radio Anch'io ha chiarito come, alle prossime elezioni, il M5S correrà da solo: ''Noi la situazione la conoscevano. Salvini governa con il centrodestra da tempo in alcune regioni. Oggi i partiti indeboliti, come Forza Italia e Fratelli d'Italia, tentano di portare la Lega dalla loro parte. Sembrano come la moglie che torna dal marito anche se lo tradisce. Alle prossime elezioni anche noi non ci presenteremo con la Lega. Ognuno si attrezza per sé''.