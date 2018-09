"Reddito cittadinanza metadone di Stato", l'attacco di Giorgia Meloni

(Fotogramma)

"La tassa piatta è una vera rivoluzione ma oggi non se ne parla più. Si parla del reddito di cittadinanza, che è la proposta principe del M5S. Si fa finta di proporla con una serie di proposte che in realtà non c'entrano niente. Il reddito di cittadinanza è metadone di Stato". Attacco alla misura targata cinquestelle dalla leader di Fdi, Giorgia Meloni, dal palco della kermesse di Fiuggi organizzata dal gruppo Ppe al Parlamento europeo e da Forza Italia.

E sul futuro del centrodestra, Meloni afferma: "Ieri al vertice dicevamo questo. Uniamo le forze... abbiamo più numeri degli altri e le nostre proposte possono diventare preminenti rispetto a quelle degli altri". "Sicuramente è un fatto positivo quello di ieri - ha continuato -, l'aver stabilito che il centrodestra sarà compatto alle prossime elezioni regionali non era scontato. Per noi è importante ed è un passo propedeutico anche a livello nazionale, a dare domani a questa nazione un governo che sia frutto di idee comuni e condivise".