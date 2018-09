Salvini: "Tasse al 15% per un milione di italiani"

(Afp)

"Stiamo lavorando per far pagare almeno a un 1 milione di italiani il 15% del loro fatturato". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini ospite di Atreju, la festa politica di Fratelli d'Italia in corso a Roma. "Siamo al governo per starci cinque anni - spiega Salvini -. Se il prossimo anno, pagheranno solo il 15% del loro ricavato 1-1,5 milioni di italiani, sarebbe per me un'enorme soddisfazione".



Quanto alla rinascita del centrodestra, il leader leghista smentisce che ci sia una strategia del doppio forno con M5S e Fi. Quindi rassicura i giornalisti che gli chiedono del malumore suscitato nei grillini dopo il recente vertice a palazzo Grazioli. "Ma no, no - taglia corto Salvini - io vado da Berlusconi e parlo solo di accordi locali". "Avrei preferito ci fosse stato un governo di centrodestra - ammette il leader della Lega - ma se dovessi tornare indietro a tre mesi fa rifarei la stessa scelta, perché penso che con tutti limiti di un'alleanza composita, gli italiani abbiano trovato una dignità".



Da Fiuggi, si fa sentire Antonio Tajani, numero due di Fi: "Salvini cerca di avere la botte piena e la moglie ubriaca - afferma -. Ma credo che questo matrimonio tra Lega e M5s non sia un matrimonio di lunga durata. Sarà alla fine anche lui portato a dar vita a una coalizione di centrodestra anche per far nascere un nuovo governo".



Sulla durata dell'esecutivo, però, Salvini non ha dubbi: "Il governo durerà 5 anni - assicura -. Lo dico perché ci credo davvero. Quando io prendo un impegno, lo voglio rispettare. Poi ovviamente siamo nelle mani di Dio e di Fico, ovviamente a livello più basso, in quest'ultimo caso". "Io Di Maio non lo conoscevo - spiega Salvini -. Fino a maggio non avevo ma parlato con lui...Ho trovato in lui una persona di parola, onesta e concreta. Con cui sto lavorando bene, con altri no".



Il leader della Lega spende poi qualche parola sui migranti: "Se avessi rispettato tutte le regole, di immigrati ne sarebbero arrivati 100-150mila euro, come negli anni passati. Le regole sono fatte per essere cambiate" scandisce. Quindi conferma che la prossima settimana in Cdm ci sarà la manovra e il decreto migranti-sicurezza. "A Tria dico stai tranquillo, stai felice - dice Salvini -. Il mestiere del ministero del Bilancio è sempre quello di chiudere i cordoni della borsa".



E sulle Olimpiadi non nasconde che avrebbe preferito la candidatura del tridente Torino-Milano-Cortina. "A me piaceva l'idea di un'Olimpiade italiana, un'olimpiade di tutte le Alpi e le Dolomiti - chiosa - ma qualcuno ha avuto paura. Non ho perso la speranza, una proposta olimpica italiana ci sarà. Io farò di tutto per fare le olimpiadi invernali in Italia".