Berlusconi attacca Casalino

(Fotogramma)

"Francamente in una democrazia con le regole consuete il signor Casalino dovrebbe starne fuori con la valigia in mano. Oltre a offendere i funzionari del ministero ha minacciato il loro allontanamento ove non trovassero i soldi" per il reddito di cittadinanza. Così Silvio Berlusconi, intervenendo alla kermesse di Fiuggi, commenta l'audio nel quale il portavoce di Palazzo Chigi insulta e attacca i tecnici del ministero dell'Economia, accusati di fare ostruzionismo e di non riuscire a trovare le coperture per le misure della manovra.