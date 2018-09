Berlusconi: "Da Salvini frasi inaccettabili"

(Fotogramma)

Il vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli "ha confermato che la coalizione è definitiva per tutti e tre i partiti". Però "Salvini ha delle uscite che non sono gradevoli e accettabili da perte nostra. Forse deve tentare di non far scoppiare un diverbio assoluto con i Cinque Stelle, quel diverbio che noi auspichiamo anche presto". Silvio Berlusconi torna a parlare dell'alleanza del centrodestra e intervenendo alla kermesse di Fiuggi, non risparmia stoccate al governo gialloverde.

"Ci troviamo a fare i conti con questo governo dove ci sono due squadre - sottolinea Berlusconi - una, quella della Lega, che si è presentata agli elettori con un programma scritto al 95 per cento da noi, e l'altra, il M5S che si sta rivelando come un erede della peggiore sinistra del Novecento". Il leader azzurro parla del Movimento come di un "nemico dello sviluppo, delle imprese, delle infrastrutture, ferocemente giustizialista, propenso a un ritorno delle nazionalizzazioni, critico in modo assoluto nei confronti della Ue". Quindi rincara la dose: "Il decreto dignità non ha niente di dignitoso. Ha rivelato che questo governo, e soprattutto i 5 Stelle, sono nemici delle imprese e del mercato".

E non risparmia un attacco a Rocco Casalino, dopo l'audio nel quale il portavoce di Palazzo Chigi insulta e minaccia i tecnici del ministero dell'Economia. "Francamente in una democrazia con le regole consuete il signor Casalino dovrebbe starne fuori con la valigia in mano - osserva Berlusconi -. Oltre a offendere i funzionari del ministero ha minacciato il loro allontanamento ove non trovassero i soldi" per il reddito di cittadinanza.

Sul fronte manovra, che il governo si prepara a varare, il Cav è netto: "Se con la legge di bilancio prossima dovessero introdurre un aumento del deficit rispetto a quanto concordato con l'Europa le agenzie di rating ci declasserebbero" e "sarebbe un disastro. Purtroppo quello che io ho sentito dalla Bce è che questo rischio è molto elevato".

Il Cavaliere è un fiume in piena: "Sarò in campo alle prossime elezioni per salvare anche io il paese che amo" annuncia. Poi scandisce: "Dobbiamo aprirci a quegli altri italiani che in definitiva la pensano come noi e questa volta sono rimasti a casa o hanno espresso un voto di protesta. Dobbiamo ritornare ad avere un voto importante e che faccia ancora di noi la prima forza politica in Italia".

Nel corso del suo intervento l'ex premier ha preferito andare a braccio. Ma nel testo consegnato alla stampa, sul tema della manovra, spiega: "Se si deve usare il deficit lo si usi per qualche cosa di serio che crei ricchezza, che crei lavoro. La risposta del vicepremier grillino è caratteristica del loro dilettantismo: chiedere al Tesoro più soldi e - di fronte alle resistenze del ministro Tria che non vorrebbe sfasciare i conti pubblici - minacciare di cacciarlo. Trattano il ministero dell'Economia come un bancomat da cui prendere i denari di cui hanno bisogno per finanziare le loro promesse elettorali".