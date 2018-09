Di Maio: "In Francia deficit a 2,8%. Facciamo come loro"

(Fotogramma)

"La Francia per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8%". A scriverlo in un post su Facebook è il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, mentre è impegnato a Palazzo Chigi nel vertice sulla manovra con il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Siamo un Paese sovrano esattamente come la Francia - spiega -. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini. In Italia come in Francia".

In manovra ci sarà anche l'aumento delle pensioni minime a 780 euro. "Certo" che ci sarà, scrive infatti Di Maio, rispondendo ai suoi follower su Instagram. "Con la pensione di cittadinanza le minime saranno a 780 euro". Quanto alla sanità, assicura, "ti garantisco che non ci saranno tagli". "Neppure un taglietto. La salute dei cittadini è la cosa più importante - conclude -. Dobbiamo allontanare i dirigenti politicizzati, eliminare gli sprechi e fare nuove assunzioni".