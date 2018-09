Renzi: "Casalino? Siamo al manganello via web"

Matteo Renzi (Fotogramma)

"Chi non si allinea viene massacrato sui social. Siamo al manganello via web". Matteo Renzi nella enews parla così dopo l'esplosione della polemica su Rocco Casalino. "Dopo aver già dato bella mostra di sé con giudizi razzisti sui poveri, nelle ultime ore - dice l'ex segretario del Pd parlando del portavoce del presidente del Consiglio - ha minacciato in modo scurrile alcuni dirigenti pubblici. Il premier Conte – nella sua veste di portavoce del portavoce – lo ha difeso. Persino il presidente della Camera Fico si è accodato nel difendere Casalino e attaccare i giornalisti", scrive l'ex premier, dicendosi dispiaciuto "per chi non si accorge delle conseguenze di questo atteggiamento".

Renzi, in un paragrafo della enews dal titolo 'L'inciucio', sottolinea come il Pd sia l'unico partito di opposizione: "Sulla Rai, Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio concedono il bis. Forza Italia e Movimento Cinque Stelle, infatti, a dispetto delle dichiarazioni vanno d'amore e d'accordo. Alla Camera i forzisti votano Roberto Fico. Al Senato i grillini votano Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alla Rai tutti insieme votano Marcello Foa, l'uomo che insultava Sergio Mattarella". "Come abbiamo sempre detto: la Destra e il Movimento Cinque Stelle stanno insieme, anche di nascosto. Piaccia o non piaccia, siamo gli unici a fare opposizione: ci attaccano anche per questo", conclude Renzi.