"Voglio rispetto", Ilona Staller risponde a Salvini

(Fotogramma)

"Non tollero più di sentirmi insultare da Salvini e da Di Maio, non accetto più questa istigazione all'odio che portano avanti nei miei confronti, ho ricevuto un sacco di insulti e attacchi. Siano loro i primi a tagliarsi i loro lauti stipendi tra i più alti d'Europa, con quei soldi potrebbero essere aiutati molti italiani in povertà". Questa la replica di Ilona Staller, ex parlamentare, a Matteo Salvini, che ieri nello studio di 'Non è l'arena' era tornato sul taglio dei vitalizi, dicendo: "Io proverei vergogna a fare ricorso, è giusto che tutti prendano quello che hanno versato".

L'ex parlamentare aggiunge all'AdnKronos: "Io sono stata in Parlamento dal 1987 al 1992, ho fatto 15 proposte di legge e per questo esigo rispetto. Non posso accettare che Salvini mi dica di vergognarmi, così facendo inculca alla gente odio nei miei confronti e questo non posso accettarlo".

L'avvocato Luca Di Carlo, difensore di Ilona Staller e di altri ex parlamentari, ha già presentato ricorso presso il consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati, specificando: "Quello del governo è un attentato alla Costituzione. Non siamo in una dittatura e dobbiamo difendere ogni diritto umano. Una semplice delibera non può annullare una legge. Ogni forma contraria alla democrazia che reprime i diritti di ogni singolo individuo è da condannare".