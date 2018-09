Pd, Renzi boccia Zingaretti

Matteo Renzi e Nicola Zingaretti (FOTOGRAMMA)

Per il Congresso "io non sono della partita. Chi voterò lo dirò quando si saprà la data". Lo ha detto Matteo Renzi a 'Otto e mezzo'.

"In Toscana ho votato Simona Bonafé" ha aggiunto il senatore del Pd che poi, sulla candidatura di Nicola Zingaretti, ha spiegato: "Non credo vada bene. La posizione Zingaretti verso il M5s è ambigua. Per me il punto fondamentale è dire con chiarezza che non possiamo fare un accordo con chi mette in discussione i vaccini. Ma se vincerà Zingaretti non farò quello che hanno fatto a me, il fuoco amico".