Renzi: "Casalino mi sconvolge"

Matteo Renzi (FOTOGRAMMA/IPA)

"Non sono scandalizzato" della discussione governo-Mef, "io sono stato una settimana chiuso con i dirigenti del Mef per controllare le coperture degli 80 euro. C'era una discussione costante, molto rispettosa". Lo ha detto Matteo Renzi, a 'Otto e mezzo' su La7.

"Mi sconvolge Casalino, non la polemica, la modalità con la quale si minacciano via stampa - ha aggiunto il senatore del Pd -. Nessuno, né Sensi né altri portavoce come Bonaiuti, è mai arrivato a fare quello che ha fatto Casalino. E mi colpisce che non ci sia stata da parte della stampa una reazione".