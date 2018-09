Foa verso presidenza Rai, sì di Forza Italia

(Fotogramma /Ipa)

Alle 19 di questa sera la commissione di Vigilanza sulla Rai esprimerà il proprio parere su Marcello Foa presidente, dopo che venerdì scorso è stato indicato dal consiglio di amministrazione dell'azienda. La maggioranza necessaria perché Foa diventi presidente è dei due terzi, una maggioranza che quest'estate non è stata raggiunta. Ora sia i commissari di Forza Italia sia quelli di Fratelli d'Italia, questi ultimi già favorevoli nella precedente occasione, hanno già dichiarato ai cronisti che voteranno sì.

FOA: "SARO' GARANTE PLURALISMO" - "Sono abituato a discerne tra le opinioni personali e i doveri legati al mio ruolo di garante del pluralismo, principio cui mi ispirerò nei prossimi tre anni qualora la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole sul mio incarico". Marcello Foa ha rassicurato così la commissione di Vigilanza nel corso della sua audizione prima della decisione di questo pomeriggio sulla nomina. "Non ho mai militato in un partito, né preso la tessera di un partito, né cercato appoggi politici per far carriera", ha detto, definendosi "un liberale di cultura antica, della scuola di Indro Montanelli, e ho sempre ritenuto importante difendere la libertà di informazione".

"Questa è la mia vocazione. Questo sono io", ha quindi sottolineato, parlando dei valori che da sempre ne caratterizzerebbero l'operato: "I miei valori sono quelli dell'indipendenza dell'informazione, del servire il lettore con umiltà e saper riconoscere i propri errori correggendoli appena se ne è consapevoli".

"Penso di poter svolgere un ruolo di garanzia perché ho dimostrato di sapermi anche correggere dopo aver espresso delle opinioni", ha quindi assicurato. Del resto, ha spiegato, "conduco da anni una battaglia intensa e irriducibile affinché la grande stampa riprenda un ruolo fondamentale in questo Paese e affinché le informazioni sbagliate perdano impatto, perché la gente si riconosce nella grande informazione, come quella della Rai".

"La mia battaglia personale è stata sempre a favore di una informazione libera e trasparente che sappia riconoscere i propri errori, perché sono certo che la tendenza a nascondere gli errori abbia creato un gap di fiducia da parte dei cittadini verso la grande stampa. Questo gap - ha spiegato - va ricomposto con una informazione autorevole e indipendente. Impegno che io prendo con tutto il cuore e con la massima professionalità, nell'ambito dei miei compiti e del mio ruolo che è diverso da quello dell'amministratore delegato".

Il candidato presidente ha poi sottolineato come "il mandato conferitomi dal governo non è politico ma è professionale; mi si chiede di onorare il mio percorso professionale di difesa del giornalismo e di difesa della cultura italiana". Dopo il mancato via libera della Vigilanza quest'estate "essendo il mio mandato di nomina governativa, io l'ho rimesso al Mef e ho atteso diligentemente che il governo valutasse la situazione. Così quando è stata riproposta la mia candidatura, io l'ho accettata avendo percepito che la commissione di Vigilanza poteva rivalutare nella sua maggioranza qualificata la mia nomina. E l'ho fatto con umiltà e rispetto delle deliberazioni della Commissione. Io sono molto rispettoso delle regole".

PROTESTA L'USIGRAI - L'esecutivo dell'Usigrai, in una nota, ha riportato e stigmatizzato la frase di Foa in Vigilanza - "il mandato conferitomi dal governo dal governo". Per il sindacato, "una dichiarazione grave che chiarisce in maniera ufficiale e definitiva che la sua indicazione alla Presidenza della Rai arriva direttamente governo. Un fatto che è palesemente contro la legge".

"Il governo non deve avere alcun ruolo nella scelta del Presidente, non deve interferire in alcun modo. Perché è una scelta nella esclusiva titolarità del Consiglio di Amministrazione, con la vigilanza parlamentare attraverso il voto con quorum qualificato. Come può il Parlamento, attraverso la Commissione di Vigilanza Rai, accettare questa lesione delle proprie prerogative e questa prevaricazione del governo?", conclude l'esecutivo dell'Usigrai.

VERSO SBLOCCO NOMINE - Intanto entra nel vivo la partita delle nomine Rai. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti qualificate, domani stesso il cda di viale Mazzini, oltre a ratificare il voto su Foa, dovrebbe dare disco verde alla nomina di Alessandro Casarin alla tgr, in pole su tutti gli altri nomi in corsa. Sbloccando così quello che sarebbe potuto diventare un problema vero e proprio: Vincenzo Morgante, attuale direttore dei tg regionali, da lunedì prossimo sarà alla guida di Tv2000, dunque o si procede alla nomina o la tgr resterà sprovvista del direttore.

Se passerà il nome di Casarin, come sembra deciso in queste ore, sembrerebbe reggere l'accordo tra Lega e 5 Stelle. Alla tgr, infatti, andrebbe un nome vicino al Carroccio. Dopo aver chiuso l'affaire Foa, la sensazione è che si voglia procedere in fretta, senza perdere un minuto di più, sulle nomine dei direttori di Reti e testate.