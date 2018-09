Furia Sgarbi contro Casalino

(Fotogramma)

Rocco Casalino? "Andrebbe cacciato a pedate". Parola di Vittorio Sgarbi, che in collegamento a 'Quarta Repubblica' su Rete4, tuona contro il portavoce del presidente del Consiglio finito al centro delle polemiche dopo l'audio Whatsapp in cui si scagliava contro i funzionari del Mef. "C'è un signore, che fa il portavoce del presidente del Consiglio e dice 'caccio dei funzionari' - dice Sgarbi - dando il reddito di cittadinanza ai loro camerieri e togliendo il lavoro a quelli che fanno il lavoro onesto al ministero delle finanze, ma è matto questo? Cacciato a pedate con un'indagine giudiziaria".

"Il signor Casalino - sbotta il critico d'arte - padrone del presidente del Consiglio, dà ordini e minaccia l'epurazione per dipendenti regolarmente assunti che lavorano". "Quello è pericoloso - scandisce Sgarbi - è un personaggio pericoloso e va cacciato". Quindi conclude: "Voglio il magistrato, come lo ha avuto Salvini con Patronaggio" per il caso Diciotti. "Voglio un Patronaggio per questo delinquente comune che minaccia i funzionari che lavorano".