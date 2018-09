Pd, Martina: "Primarie il 27 gennaio"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Maurizio Martina a Porta a Porta indica la data delle primarie del congresso Pd, ovvero il 27 gennaio. "Mi dimetterò appena scatterà il congresso, come ho detto all'assemblea di luglio. Il congresso si farà prima delle europee, per me le primarie si devono fare l'ultima domenica di gennaio". "Il governo sta giocando pericolosamente con i numeri. Pericolosamente non per i burocrati o per l'Europa, ma per le nostre famiglie". "Io ho cercato fino in fondo la sfida di confronto con M5s qualche mese fa e posso dire che non ci sono condizioni di discutere con M5s. Anche se ci fosse una possibilità di rottura tra M5s e Lega non ci sarebbero condizioni per un confronto. I 5 Stelle sono omologati alla Lega senza alcun tipo di autonomia".