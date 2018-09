L'azzardo del governo

(Fotogramma)

"E' la manovra del cambiamento". Così i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, hanno commentato l'accordo raggiunto ieri sera sul documento finanziario che fissa l'asticella del rapporto deficit/Pil al 2,4% per i prossimi tre anni. Dopo ore di trattative ed un serrato braccio di ferro con il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che avrebbe voluto mantenere l'impegno preso in Europa con l'asticella all'1,6%, ha dunque prevalso l'asse Lega-M5S.

Tra le misure contenute in manovra anche il reddito di cittadinanza per cui, ha garantito il vicepremier Di Maio, verranno stanziati "10 miliardi di euro" da distribuire a 6,5 milioni di persone. "Via libera anche alla pensione di cittadinanza che dà dignità ai pensionanti", ha aggiunto il ministro del Lavoro, che annovera tra le misure della prossima finanziaria anche "il superamento della Fornero" ed "un Fondo ad hoc di 1,5 mld" destinato a coloro che sono stati "truffati delle banche".

Confermata anche la Flat tax, cavallo di battaglia della Lega, ovvero "tasse abbassate al 15% per più di un milione di lavoratori italiani", ha spiegato il ministro dell'Interno Salvini. E ancora, nella prima finanziaria targata M5S-Lega ci sarà anche "il diritto alla pensione per almeno 400.000 persone e altrettanti posti di lavoro a disposizione dei nostri giovani superando la legge Fornero, chiusura delle cartelle di Equitalia, investimenti per scuole, strade e Comuni" e, sottolinea ancora Salvini, "nessun aumento dell'Iva''.