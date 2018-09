Spunta Harley nel videomessaggio di Berlusconi

(Fermo immagine dal video su Facebook)

"Un grazie di cuore a tutti coloro, e sono tanti, che oggi mi hanno scritto per manifestarmi la loro stima, e per farmi gli auguri. Grazie davvero a tutti: mi ha fatto molto piacere, cercherò di continuare a meritarmi il loro affetto e la loro stima". Lo dice Silvio Berlusconi in un video postato ieri su Facebook, che lo riprende nel parco di Villa Certosa. Ad un certo punto del filmato, appare anche il labrador Harley, che si appoggia al petto di Berlusconi cercando con il muso il volto dell'ex premier. Il Cav, però, non perde di vista l'obiettivo e conclude il suo messaggio di ringraziamento.