Di Maio: "Card elettronica per reddito cittadinanza"

(FOTOGRAMMA)

"Stiamo mettendo in piedi un sistema informatico con card elettronica" per il reddito di cittadinanza che "non ti permette di entrare in certi negozi...". E' quanto ha detto il vice premier Luigi Di Maio a 'Di Martedì' su La7, facendo un esempio: "Non voglio che si spendano i soldi in giochi d'azzardo" e, in ogni caso, "non tutti possono entrare nel reddito di cittadinanza, ci sono degli impegni da prendere...".