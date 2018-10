"Manovra non cambia", governo tira dritto

(Fotogramma)

A quanto apprende l'Adnkronos, alle 17 a Palazzo Chigi si terrà un vertice economico per fare il punto sul Def. Attorno al tavolo, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ci sarà il ministro dell'Economia Giovanni Tria. E non è escluso che all'incontro possa prender parte anche il ministro degli Affari esteri Enzo Moavero Milanesi.

Le stesse fonti assicurano che i contenuti della manovra non sono in discussione, compreso il rapporto deficit/Pil fissato al 2.4%. Il governo "lavora compatto" sul testo. Il vertice economico potrebbe far slittare la cabina di regia, sempre prevista a Palazzo Chigi, finalizzata a monitorare e realizzare il piano di investimenti pubblici che il governo ha in cantiere.

La manovra dell'Italia è sotto la lente della Ue. Per la Commissione Europea, ha spiegato il vicepresidente Valdis Dombrovskis, "il problema ora è che non il documento programmatico di bilancio, che non è stato presentato alla Commissione, ma le discussioni sul documento programmatico di bilancio sembrano avviarsi in una direzione che va al di là della flessibilità" prevista per l'applicazione del patto di stabilità, "e in modo sostanziale".

"Juncker ha detto che dobbiamo essere rigorosi, ma equi. E dobbiamo applicare equamente le regole: come Commissione Europea, abbiamo introdotto una comunicazione sul migliore uso della flessibilità all'interno del patto di stabilità. E l'Italia è stata il Paese che più ha beneficiato di questa flessibilità. Quello che il presidente Juncker ha sottolineato è che noi dobbiamo applicare le regole, dobbiamo applicare il patto di stabilità ed è quello che la Commissione è pronta a fare", ha concluso Dombrovskis.