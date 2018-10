Ponte Morandi, arriva prima tranche di fondi

(Afp)

E' arrivato ieri il primo stanziamento da 19 milioni, la prima tranche di fondi previsti per gli interventi urgenti sulla zona colpita dal disastro di ponte Morandi. Si tratta della prima parte dei 33 milioni di finanziamento previsti dal Dipartimento di Protezione civile della presidenza del Consiglio per far fronte all'emergenza di Genova.

Secondo il riparto messo a punto dalla struttura commissariale tra gli altri 3 milioni e 23mila euro andranno agli interventi di soccorso e prima assistenza alla popolazione, per gli sfollati dalla zona rossa 2 milioni andranno agli alloggi pubblici messi a disposizione mentre 1,5 milioni al finanziamento della autonoma sistemazione per le famiglie. 150mila euro serviranno agli interventi di manutenzione straordinaria e viabilità urbana, 12 milioni di euro per le infrastrutture viarie e 6 milioni e 700mila euro per il rinforzo del trasporto pubblico locale.