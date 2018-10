Conte: "Il pensiero dei poveri mi tormenta"

Immagine di repertorio (afp)

"Mi tormenta il pensiero delle persone che vivono in assoluta povertà, delle persone che sono completamente esiliate dal consesso sociale". Sono le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una lunga intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, nel numero in edicola domani. "Risponderemo a questa emergenza stanziando somme cospicue per introdurre il reddito di cittadinanza. Ma eviteremo che questa misura esaurisca le sue finalità sul piano meramente assistenziale". "Condizioneremo l'erogazione di queste somme all'impegno dei destinatari a riqualificarsi presso i centri per l'impiego - premette il premier - che potenzieremo in linea con le migliori prassi internazionali. Il nostro obiettivo è recuperare i cittadini svantaggiati dal circuito lavorativo, in modo da restituire loro dignità, e coniugare equità, efficienza e produttività, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali".

Il premier parla, poi, del "rinnovato impegno dei cattolici nella vita pubblica" che, dice, rappresenta "una risorsa etico-politica di cui il nostro sistema democratico può senz'altro giovarsi. Non credo, tuttavia, che questo impegno debba tradursi nelle forme della costituzione di una nuova compagine partitica".

"Per parafrasare liberamente il pensiero di Scoppola - cita il premier - più che a una rinnovata 'democrazia cristiana' penso piuttosto a una 'democrazia dei cristiani', che intendo come spazio pubblico in cui i cristiani si cimentano e confrontano, muovendo da angoli visuali e, quindi - conclude -, formazioni politiche anche differenti, con lo scopo di individuare i percorsi più efficaci per realizzare il bene comune".