Accordo sul deficit

Il rapporto deficit Pil sarà del 2,4% per il 2019. Per poi scendere al 2,1% l'anno successivo e all'1,8% nel 2021. E' l'intesa raggiunta dal governo, a quanto apprende l'Adnkronos, nel corso del vertice a palazzo Chigi che ha confermato anche la clausola di salvaguardia per garantire il raggiungimento degli obiettivi dei conti pubblici. ''Creiamo tutte le premesse per poter essere orgogliosi di essere italiani. Stiamo rispettando l'impegno - dice il premier Giuseppe Conte a vertice concluso -, abbiamo detto che sarebbe stata una manovra seria e coraggiosa e mostriamo coraggio soprattutto per il 2019". Ci sarà "una forte crescita", aggiunge, "che poggia su piano di investimenti molto significativi". Il rapporto debito/Pil, a quanto apprende l'Adnkronos, scenderà al 126,5% nel 2021. L'obiettivo dovrà essere raggiunto alla fine del prossimo triennio e sarà messo nero su bianco nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza.

LAVORO - Il tasso di disoccupazione, annuncia Conte, ''tenderà ancora a scendere, attestandosi ragionevolmente tra l'8% e il 7%'' entro il 2021. "Una cosa importante è che ci sarà l'abbassamento dell'Ires per le aziende che assumono" sottolinea il vicepremier Di Maio.

STOP FORNERO E FLAT TAX- Slitta la riforma della legge Fornero sulle pensioni voluta dal governo giallo verde. La quota 100, a quanto apprende l'Adnkronos, partirà da aprile 2019, portando le risorse necessarie per realizzare la misura -e fissate la settimana scorsa a 8 miliardi- a 6 miliardi di euro. Ci sono, precisa il vicepremier Matteo Salvini, "tre impegni che mettiamo in pratica: il superamento della Fornero, con la possibilità, non l'obbligo, di andare in pensione, con alcuni anni di anticipo senza penalizzazione, poi la flat tax fissa al 15% per le partite Iva, e poi un piano di assunzione straordinario per 10mila donne e uomini delle forze dell'ordine".

TRASMISSIONE TELEMATICA SCONTRINI - Come misura anti-evasione ci sarà la trasmissione telematica degli scontrini fiscali. La novità, a quanto apprende l'Adnkronos, punta a recuperare parte delle risorse necessarie per realizzare le misure del governo gialloverde.

NIENTE TAGLIA A SANITA' - "Non ci saranno, per la prima volta tagli alla sanità, aumenteremo il fondo sanitario nazionale di oltre un miliardo" ha detto la ministra della Sanità, Giulia Grillo, uscendo da palazzo Chigi, dove è in corso un vertice sulla manovra economica. "Stiamo lavorando alla per rimodulare la spesa per le risorse alla sanità". Questo governo ha deciso che la sanità è una delle priorità su cui investire", conclude Grillo.