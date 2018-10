Legge sulla class action, via libera della Camera

(Fotogramma)

Primo via libera alla Camera per la legge sulla class action. Il testo passa al Senato dopo aver ottenuto 365 voti a favore, nessun contrario e 103 astensioni. Oltre alla Lega e al M5S, il testo è stato sostenuto dal voto di Leu e Pd, mentre si sono astenuti Fi e Fdi.

Al termine delle dichiarazioni di voto sulla class action e prima del voto con cui la Camera ha approvato il testo che ora passa al Senato, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha preso la parola per i ringraziamenti di rito. "Voglio ringraziare i deputati di maggioranza e opposizione - ha dichiarato il Guardasigilli - per il lavoro che è stato fatto su questa importante pdl. Credo sia stato un bell'esempio di confronto parlamentare, molto costruttivo che ci ha consentito di arrivare a un ottimo risultato". Al termine della votazione, brindisi in buvette alla Camera per il ministro della Giustizia e alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle.