Salvini: "Digitate su Google Juncker sobrio e barcollante..."

Fotogramma

"Questo signore, Juncker, che avete visto nel filmato e molti magari non conoscono, è il capo del governo che presiede 500 milioni di europei e arriva da un paradiso fiscale come il Lussemburgo...''. Ospite di 'Mattino Cinque', su Canale 5, Matteo Salvini torna all'attacco del presidente della Commissione Ue. Jean Claude Juncker. Il leader della Lega commenta un servizio mandato in onda dalla trasmissione su Juncker e torna sulle parole di ieri quando ha detto che parla ''solo con persone sobrie'': ''Se qualcuno va su Google -dice- e digita Juncker sobrio o barcollante, troverete delle immagini abbastanza evidenti...". In riferimento alla manovra il ministro degli Interni ha quindi aggiunto: "Abbiamo sempre detto che avremmo fatto una manovra coraggiosa anche se in Europa ci avessero bacchettato. E il presidente della Commissione Ue dice che siamo come la Grecia, la Francia ci minaccia, il tedesco ci minaccia... Queste minacce non ci sfiorano e come D'Annunzio dico 'me ne frego'... Noi rispondiamo solo agli italiani''.