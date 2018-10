Arresto sindaco Riace, Salvini a Saviano: "Io non c'entro"

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Salvini 'bacchetta Saviano. "Mi ha dato del fascista come se io decidessi di arrestare il sindaco di Riace che non ho il piacere di conoscere - ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno in una diretta Facebook -. Se una Procura ha deciso di arrestarlo perché ha favorito l'immigrazione clandestina è colpa mia? Lo Stato autoritario...".

"Se uno sfrutta l'immigrazione clandestina e un procuratore decide di arrestarlo, non festeggio, non sorrido" aveva detto questa mattina parlando a Radio Anch'io su Radio Rai1. "Da ministro cerco di limitare l'immigrazione clandestina e ad oggi rispetto all'anno scorso più di 85mila in meno migrati sono arrivati nel nostro paese, quindi si poteva fare anche 2 o 3 anni fa".