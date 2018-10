Berlusconi: "Reddito cittadinanza buco nero"

(Fotogramma/Ipa)

Definisce il reddito di cittadinanza non una misura che "possa portare all'eliminazione della povertà come dice chi la propone, ma soltanto un gran buco nero nel bilancio dello Stato". Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, durante una riunione sulla manovra a Palazzo Grazioli, definisce il provvedimento "un disastro", che "spingerà molti a non cercare più un lavoro" e "molti che lavorano a lasciarlo".

"Riteniamo davvero che questa misura sia un disastro che non possa portare all'eliminazione della povertà come dice chi la propone, ma soltanto un gran buco nero nel bilancio dello Stato", rimarca il Cavaliere. Non solo ma, aggiunge, sarà anche "un danno e un'ingiustizia nei confronti dei cittadini onesti che lavorano e che pagano le tasse".

L'APPELLO ALLA LEGA - "Noi continuiamo a rivolgerci a Salvini e agli uomini della Lega per farli riflettere sul fatto che i due programmi di M5S e centrodestra purtroppo non possono sommarsi" sottolinea. "Sommandosi, non possono portare altro che all'esplosione del bilancio dello Stato. Quindi - conclude, rivolgendosi ancora a Salvini e alla Lega - li invitiamo ancora una volta a ragionare e a studiare la situazione, a guardare i numeri del bilancio e a non promuovere una misura negativa, distruttiva come quella del reddito di cittadinanza".

GOVERNO A RISCHIO? - Una fine anticipata dell'esecutivo non metterebbe a rischio l'Italia? "Credo assolutamente di no. Noi auspichiamo una fine prossima di questo governo". "Il centrodestra - prosegue - si ripresenterà agli elettori che, anche sulla base di quello che hanno visto, dell'incapacità di molti ministri, sottosegretari e presidenti di commissione, capiranno che i 5 Stelle non hanno assolutamente una classe dirigente adeguata e, quindi, che ci possa essere un cambiamento che premi il centrodestra e gli dia la garanzia di ottenere la maggioranza e di poter varare un governo vero, capace, che porti l'Italia fuori dalla situazione attuale e da quella peggiore che potrebbe venire se continuasse questo governo".