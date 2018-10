Forze dell'ordine, via a 10mila assunzioni

(Fotogramma)

Un piano straordinario di assunzioni per le forze dell'ordine. Questo l'annuncio del ministro Matteo Salvini, intervenuto ieri in conferenza stampa dopo il vertice di palazzo Chigi sul Def. Per finanziare il piano, hanno spiegato in serata fonti della Lega, sarà destinato circa un miliardo di euro di coperture. Insieme al superamento della Fornero e la flat tax fissa al 15% per le partite Iva, il governo ha quindi in cantiere, spiega il titolare del Viminale, "un piano di assunzione straordinario per 10mila donne e uomini delle forze dell'ordine". Un impegno preso e accettato da tutto il governo, sottolineano ancora le fonti leghiste.

Il piano era già stato anticipato nei giorni scorsi dal ministro Salvini che ieri, nel corso del Question time alla Camera, aveva assicurato di stare "lavorando perché nella manovra economica che stiamo predisponendo ci sia un incremento straordinario dei Vigili del fuoco che arrivi a 1500 unità nel corso del prossimo anno", soprattutto dopo i tragici eventi di ponte Morandi, che "ha dimostrato ancora una volta lo straordinario impegno e l'eccezionale contributo di professionalità che i Vigili del fuoco hanno sempre assicurato e continuano ad assicurare per salvare vite".