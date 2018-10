Mattarella firma decreto sicurezza ma scrive a Conte

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato il via libera al decreto legge su migranti e sicurezza e con l'emanazione del provvedimento, il capo dello Stato ha contestualmente inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella quale ricorda che "restano 'fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato', pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia".

"Signor presidente - scrive Mattarella a Conte - in data odierna ho emanato il decreto legge recante 'Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica nonché misure per la funzionalità del ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata'. Al riguardo avverto l'obbligo di sottolineare che, in materia, come affermato nella Relazione di accompagnamento al decreto, restano 'fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato', pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia".

A stretto giro è arrivata la replica del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Il Presidente Mattarella ha richiamato, con una lettera allegata alla firma del mio decreto, l'articolo 10 della Costituzione - ha detto Salvini in una diretta Facebook - figurarsi, io li voglio rispettare tutti gli articoli della Costituzione italiana, italiana. Quindi per me la Costituzione vale dal primo all'ultimo articolo".

Quindi ha aggiunto: "Prima gli italiani significa che mio dovere è rispondere dello stipendio che voi mi pagate, garantendo il diritto alla sicurezza, al lavoro, alla vita, alla pensione, alla salute dei cittadini italiani. Il decreto su migranti e sicurezza in Parlamento "potrà essere migliorato - sottolinea il vicepremier -. Sicuramente non mollo di un millimetro, non tornerò indietro né sulle espulsioni, né sul ritiro delle cittadinanze, né sul controllo dei permessi umanitari".