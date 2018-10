Toscani: "Salvini? Malato di potere"

(Fotogramma)

Un servizio fotografico a Salvini? Oliviero Toscani, che ha appena firmato quello all'ex sottosegretaria e ministra Maria Elena Boschi e la copertina con Di Maio per Forbes, non dice no. "Lo farei anche se Salvini è brutto - dice Toscani con un pizzico d'ironia all'Adnkronos - . Ha gli occhi bovini sempre di più. Gli faccio uno scatto e poi lo porto dal medico. Ha una malattia. Il potere gli fa male". Quanto alla Boschi non ha che parole di elogio sia come politica che in copertina. "Ha personalità, si vede, disponibile e in gamba. Non è come Salvini che non sa far niente - attacca Toscani -. Ed è anche bella. Le donne brutte dicono che quelle belle sono stupide, ma lo dicono loro. Una donna intelligente non è mai brutta".